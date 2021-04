Des noeuds bleus pour sauver 18 platanes de la ceinture verte d'Avignon

Dans la ceinture verte d'Avignon, 18 platanes sont entourés d'un nœud de tissu bleu. C'est une œuvre de plasticienne d'Avignon Nati Nath à la demande du collectif anti-liaison Est Ouest.

Ces platanes chemin de la Grande Chaussée sont sur le tracé polémique du futur contournement routier d'Avignon. Les études d'impact écologiques doivent être refaites. Les opposants proposent d'autres alternatives pour sauver ces arbres et le poumon vert au sud d'Avignon.

Bleu comme l'espoir d'arrêter les tronçonneuses

18 platanes et sur chaque tronc, un ruban bleu, comme une prière pour implorer les décideurs de ne pas les tronçonner. Les rubans ont été accrochés par l'artiste plasticienne avignonnaise Nati Nath : "les arbres comme ces platanes nous relient de la terre au ciel. J'ai choisi cette couleur comme le bleu de l'espoir pour que le projet soit stoppé car il est écocide".

D'autres tracés possibles pour la liaison Est-Ouest

Depuis des années, Jean Gelly défend la ceinture verte. Ce riverain est venu assister à la pose des noeuds sur les platanes : "ce tracé de la LEO est aberrant ! Il existe d'autres tracés possibles pour préserver ce poumon vert d'Avignon". Il suggère un tracé sur la rive gauche de la Durance (côté Bouches du Rhône) ou le long de la voie TGV pour se connecter à l'Autoroute A7 au pont de Bompas.

Le collectif contre la LEO souhaite conserver cette verdure et pointe la schizophrénie des décideurs politiques. Kristell Gouillou insiste sur la nécessité d'une "politique de transport autre que le 'tout-camion'". Elle préconise une gratuité de l'Autoroute A7 entre les sorties Avignon -Nord et Avignon -Sud pour contourner Avignon.

Schizophrénie des élus

La porte-parole du collectif anti-LEO désigne les platanes menacés comme des arbres "hautement symboliques car ils ont été plantés par l'homme pour soutenir une digue érigée pour protéger des crues de la Durance. Si cette zone est saccagée, la route va aussi menacer des terres agricoles".

Kristell Guillou demande qu'on prenne avec "le même sérieux sérieux les problèmes de circulation à Avignon et de dérèglement climatique". Elle regrette l'attitude de la mairie qui défend la LEO et prépare un atlas de la biodiversité pour défendre la ceinture verte. "On ne peut pas prendre des mesures pour protéger et détruire" s'insurge Kristell Gouillou : "nous citoyens , nous avons notre mot à dire".

18 platanes menacés d'abattage ont été ceints d'un noeud bleu sur le tracé de la liaison Est-Ouest d'Avignon © Radio France - Philippe Paupert

