Des observateurs des pratiques policières à la mobilisation anti-bassines dans les Deux-Sèvres

Des observateurs des pratiques policières seront présents à la mobilisation anti-bassines du 24 au 26 mars dans les Deux-Sèvres, envoyés dans le cadre des "observatoires des libertés publiques et des pratiques policières" créés à l'initiative de la LDH, la Ligue des droits de l'homme. Ils pourraient être une vingtaine au total, venus des quatre coins de France, du Poitou-Charentes mais aussi de la région parisienne, du Bordelais ou encore de Toulouse. Ils seront identifiables grâce à leur tenue : casques et chasubles avec la mention "observation" en blanc ou en vert.

ⓘ Publicité

Documenter le maintien de l'ordre

Des observateurs qui vont documenter ce qu'ils voient lors des manifestations*. "Ils vont filmer, prendre des photos et également enregistrer un journal de bord avec un dictaphone ou en prenant des notes". Joëlle Dumasdelage, co-déléguée régionale Poitou-Charentes de la LDH. Lors de la manifestation de Sainte-Soline le 29 octobre, "ça nous a vraiment paru un évènement disproportionné en matière de nombre et d'usage des moyens des forces de l'ordre"*. Ces observations donneront lieu à un rapport pour ensuite informer et éventuellement agir soit devant les instances judiciaires, soit au niveau du conseil d'Etat.

Lors de la manifestation de Sainte-Soline, la députée écologistes de la Vienne Lisa Belluco avait déposé plainte pour violences. Plainte classée sans suite le 10 mars dernier par le parquet de Rennes.