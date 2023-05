Des oiseaux rares ont fait leur nid sur la lagune de Thau

C. Bonelli

Comme chaque année au printemps, des sternes naines et pierregarins, des avocettes élégantes, des gravelots à collier interrompu ont élu domicile sur le site Natura 2000 de la lagune et du lido de Thau pour se reproduire. Des sternes et des avocettes ont notamment installé leurs nids sur la zone centrale des tocs.

ⓘ Publicité

Depuis l'Afrique jusque dans l'Hérault

Ces oiseaux rares sont des espèces protégées et passent l’hiver en Afrique puis rejoignent nos côtes pour s’y reproduire à partir du mois de mai. "La réussite de leur reproduction est une étape clé pour la survie de l’espèce à l’échelle de la Méditerranée", souligne le syndicat mixte du bassin de Thau, dans un communiqué transmis mercredi 3 mai.

La navigation est interdite dans le rectangle rouge, qui correspond au secteur de nidification - SMBT

Pour respecter cette reproduction des oiseaux, le syndicat rappelle qu'il est impératif de rester à distance de ces sites de nidification durant cette période sensible. Aussi, un arrêté préfectoral du 25 avril interdit la navigation sur la zone centrale des Tocs jusqu’au 15 août.

Des sternes naines, en juin 2022, sur le bassin de Thau. - R Jullian

Des panneaux mentionnent les zones à éviter. - R Jullian