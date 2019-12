Des ONG classent 12 grandes métropoles en fonction de leur politique pour améliorer la qualité de l'air

Greenpeace, l'Unicef et le Réseau Action Climat publient ce mercredi un classement des 12 grandes agglomérations françaises en fonction de leur politique par rapport à la voiture et à leurs efforts pour améliorer la qualité de l'air.

Ce mercredi, Greenpeace, l'Unicef et le Réseau Action Climat publient un classement des 12 grandes agglomérations françaises en fonction de leur politique par rapport à la voiture. Le but est savoir celles qui font le plus pour améliorer la qualité de l'air. Les ONG auteures de ce classement rappellent qu'en France, les transports sont la première source d'émissions de gaz à effet de serre.

Les villes et métropoles les mieux classées

En tête de classement, on trouve Paris, Grenoble et Strasbourg. Et à l'autre bout, Montpellier, Nice et Marseille. Mais attention, aucune de ces 12 agglomérations n'est 100% parfaite. Toutes dépassent régulièrement les normes de qualité de l'air. Et à l'échelle des ville aucune ne fait carton plein sur les six critères du classement.

Des points forts et des points faibles partout

Aucune ville, ni agglomération n'a un bilan tel qu'il n'y aurait plus de progrès à faire. Par exemple, Bordeaux qui pointe à la 6ème place est très bien notée pour sa politique vélo mais critiquée pour ne pas avoir de zones à très faibles émissions. Des zones interdites aux véhicules les plus polluants.

Pareil pour la réduction de la place de la voiture. Même Strasbourg très écolo est jugée plus en retard que Rennes et Nantes, pourtant moins bien placées dans le palmarès.

Concernant les transports en commun, le classement reconnait du mieux presque partout. Sauf à Nice et surtout à Marseille.

Les abords des écoles encore trop pollués

Reste aussi un autre point noir commun aux 12 métropoles : aucune n'en fait assez pour protéger les écoliers contre la pollution automobile.