Des opérations de sensibilisation à l'environnement à l'Axone à Montbéliard

Montbéliard, France

En mai dernier, 250 élèves de l'école primaire Notre-Dame à Audincourt ont passé une journée à l'Axone de Montbéliard. Au programme : collecte des déchets aux alentours de la salle culturelle et sportive, suivi d'ateliers de fabrication de produits maison. "L'idée ce n'est pas ramasser les déchets à la place d'une société de nettoyage, c'est de comprendre comment ils se détériorent au fur et à mesure du temps et déterminer ce que l'on pourrait en faire, en étant plus respectueux de l'environnement, notamment comment retraiter le plastique par exemple", indique Florent Masson, le directeur de l'Axone.

Après la collecte, opération travaux pratiques pour les enfants. "Nous diffusons des vidéos explicatives et nous leur apprenons également à fabriquer des produits ménagers respectueux de l'environnement", indique Florent Masson. "Les enfants s'amusent donc à produire un détergent ou de la lessive et ils peuvent emporter la recette à la maison pour changer les comportements", poursuit le directeur de l'établissement.

Des nouvelles journées de sensibilisation en mai 2020

L'Axone veut réitérer l'expérience du 11 au 14 mai 2020, cette fois-ci avec davantage d'enfants. "C'est ouvert à toutes les écoles qui le souhaitent, que ce soit du Pays de Montbéliard ou de Belfort", précise Florent Masson. L'opération test de mai dernier a coûté environ 5.000€. Un investissement que le directeur de l'Axone aimerait voir doubler pour les prochaines journées organisées.

L'établissement culturel et sportif ne s'arrête pas là. Le directeur veut voir le site devenir exemplaire en matière d'écologie. "Il faut savoir que lorsqu'il y a 3.000 personnes dans un concert [la capacité de l'établissement, NDLR], on produit 11 tonnes de CO2, ce qui équivaut à deux tours de la Terre en voiture en passant par l'équateur", précise-t-il.

Une charte a par ailleurs été signée avec le ministère des Sports pour que la salle soit l'une des plus propres de France. "Dedans il y a 15 critères importants : sur les transports, la restauration, les actions solidaires et sociales envers les publics défavorisés, etc.", glisse Florent Masson. Il donne un exemple : "Tous les espaces verts du site sont entretenus par une structure adaptée, l'Adapei du Pays de Montbéliard."