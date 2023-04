Des palmiers dans le Nord : les jardineries s’adaptent à la sécheresse

De nombreux Nordistes ont profité du week-end de Pâques pour se remettre au jardinage. Depuis ce samedi, dans les allées de ce magasin de la métropole lilloise, les vendeurs sont débordés. Finis les achats compulsifs, à l’approche de l’été, les clients veulent être aiguillés et faire des choix stratégiques pour préserver leur jardin. “Tout a grillé l’an dernier. Je n’avais plus de pelouse. Toutes mes fleurs sont mortes et j’ai même perdu ma haie. Depuis, mon jardin ne ressemble plus à rien. Je suis ici pour le faire revivre”, raconte Nicolas, un client du magasin. Comme lui, beaucoup de Nordistes à la main verte ont été traumatisés par les fortes chaleurs de l’été dernier. Xavier confie avoir totalement repensé son rapport au jardin cette année : “Le réchauffement climatique a changé mes habitudes d’achats. C’est vraiment devenu une notion à prendre en compte pour agencer son jardin”.

ⓘ Publicité

Le caddie plein d'euphorbes, des plantes résistantes à la sécheresse, Xavier confie avoir totalement repensé son rapport au jardin cette année : “Le réchauffement climatique a changé mes habitudes d’achats. C’est vraiment devenu une notion à prendre en compte pour agencer son jardin”.

De plus en plus de plantes méditerranéennes

Sollicité par des clients inquiets, Germain, vendeur de la jardinerie a dû adapter ses conseils : “ Les clients nous montrent des photos de leurs plantes grillées. On doit les orienter vers de nouvelles espèces. Il y a des plantes qui consomment beaucoup d’eau, qu’on ne peut plus vraiment conseiller ”. Cette année, les produits recherchés par les clients nordistes sont plutôt étonnants. “ Palmiers, lauriers, oliviers. On vend beaucoup de plantes méditerranéennes. Ça demande presque trois fois moins d’eau que des végétaux qu’on trouve normalement dans le Nord. C’est beaucoup plus costaud ”, explique le vendeur. Les réservoirs d’eau de pluie ont également la côte, tout comme les pelouses synthétiques.

Dans quelques années, l’employé imagine que la jardinerie ne vendra plus que des espèces méditerranéennes. Pour le magasin aussi, la sécheresse est un véritable fléau. Durant les périodes les plus chaudes, certaines plantes demandent un arrosage plusieurs fois par jour. D’après Germain, c’est intenable.

Des prévisions alarmantes

Il a beaucoup plu au mois de mars dans la région, mais le risque d’une importante sécheresse estivale n’est pas écarté. Le niveau des nappes phréatiques dans certaines zones de notre région reste préoccupant. La conséquence d’un hiver très sec. Selon un rapport interministériel commandé par le gouvernement et remis ce mardi, des « mesures fortes » s'imposent pour éviter des ruptures d’approvisionnement cet été.