Des panneaux pédagogiques pour tout savoir sur les abeilles à Montpellier

Des panneaux "éducatifs et ludiques" sont à découvrir sur le parcours "Ruches Ludiques" inauguré le 4 décembre dans le quartier Malbosc à Montpellier. Il s'agit là d'informer de la façon la plus exhaustive possible le grand et jeune public sur les abeilles.

Montpellier

Sans abeilles pas de planète ! Selon Hubert Reeves " Si l'abeille disparaissait de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que quatre années à vivre". Les avertissements de nombreux scientifiques quant au déclin alarmant de la population mondiale d'abeilles, revêtent plus que jamais un caractère vitale pour l'humanité. Bien consciente de ce triste constat, Catherine Cot, bénévole au Conseil de Quartier Hôpitaux-Facultés de Montpellier, a initié le parcours "Ruches Ludiques" en échos à la crise écologique qui ébranle la planète.

Concocté par la commission "Vivre Ensemble" et adoubé par les habitants du quartier, le projet ambitionne de sensibiliser les publics au rôle essentiel de l'abeille dans la sauvegarde de la biodiversité. Les six panneaux informatifs implantés au fil d'une promenade bucolique et champêtre menant aux Vergers Potagers Partagés de la rue Malbosc, se veulent "pédagogiques et ludiques".

Du reste, pas moins de quatre scientifiques ont collaboré à exposer par thèmes le développement des abeilles sauvages et domestiques, le fonctionnement d'une ruche, l'importance de la présence florale, le pollinisation, et de façon plus didactique encore, le comportement à adopter devant des abeilles jusqu'à la technique pour enlever un dard.

Les enfants au cœur des enjeux de demain

A l'instar d'actions simples et accessibles au public pour préserver la biodiversité, ou encore la dynamique bannissant les produits phytosanitaires, le parcours "Ruches Ludiques" de Catherine Cot, a ceci d'original qu'il s'adresse particulièrement aux enfants, véritables décideurs de demain.

C'est d'ailleurs justement dans son enfance que s'inscrit l'embryon de son idée. "j'ai grandi au milieu de neufs ruches, on était sur une apiculture de loisir", souligne-t-elle fièrement. Opiniâtre, elle décide de partager la connaissance dont elle a hérité, et affirme que le rôle des enfants est "essentiel. "Je crois que les enfants ont un rôle à jouer aussi, autant que les adultes...c'est pour ça que _les panneaux sont aussi à hauteur d'enfant_".

Son leitmotiv, informer et pourquoi pas contribuer à créer un lien intergénérationnel dans cet espace dédié.