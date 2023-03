Des panneaux photovoltaïques flottants pour alimenter le port de Sète en électricité

Ces radeaux de 12 mètres de long, surplombés de panneaux photovoltaïques seront en mer dans six semaines et reliés par câble électrique au port de Sète à la fin de l'année. "Ils sont capables de résister à des vagues de plus de 12m, et à des vents de plus de 200km/h" se félicite uns de ses créateurs, le président de l'entreprise, Armand Thiberge. "Sun'sète" comme il l'appelle, peut s'ancrer jusqu'à 150 mètres de profondeur sous la mer. Au total, 25 d'entre eux navigueront au large de Sète.

Le but : pouvoir créer de l'énergie verte sur un espace libre, en mer, au lieu de construire des panneaux photovoltaïques sur terre, où ils prennent plus de place. "En plus ils ne sont plus visibles de l'œil à 3 kilomètres, donc les déchets visuels sont moindres" explique Aurélien Croq, directeur général de SolarinBlue.

L'équipe de SolarinBlue devant les panneaux photovoltaïques flottants. © Radio France - Milan Tinnirello

Et la lumière fût au port de Sète

Ces 25 radeaux de fortune produiront pour l'équivalent de 300 kilowatt d'électricité par heure. "Pour l'instant ce n'est pas beaucoup, mais c'est juste une démonstration de ce que l'on peut faire" indique Aurélien Croq. Concrètement, cela représente l'alimentation en électricité de 200 habitants par an, dans une vingtaine de maisons.

"Cette électricité va servir à nos bâtiments, à nos grues et dans le fonctionnement interne du port" argumente Philippe Malagola, président du port Sète Frontignan, qui se réjouit de la mise en place du projet. Le démonstrateur ne coûtera presque rien au port de Sète, "c'est symbolique, la production est petite, c'est vraiment en phase d'essai donc le coût est moindre" nuance Armand Thiberge.

D'ici 2030, SolarinBlue veut proposer une électricité à 50 euros le mégawatt par heure, et commercialiser son électricité pour son projet à 2.5 millions d'euros. "Le potentiel de production et de consommation est très grand, nous visons à alimenter en électricité les populations côtières avec notre technologie" explique Aurélien Croq. L'entreprise Occitane veut évidemment se développer en méditerranée mais aussi dans le monde. La filiale indienne de l'entreprise développe un second projet pilote au large du pays.