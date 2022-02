Des panneaux photovoltaïques bientôt posés sur une aire de covoiturage à Saint-André-de-Cubzac

Une ombrière photovoltaïque doit être mise en place d'ici l'été 2022 sur l'aire de covoiturage de Saint-André-de-Cubzac (Gironde). Elle va produire, par an, l'équivalent de la consommation électrique de 79 foyers. Le projet est financé par une entreprise privée et soutenu par le Département.

760 panneaux photovoltaïques (soit 1 340 m²) vont être posés sur une ombrière sur l'aire de covoiturage (100 places) du Peyrat, à Saint-André-de-Cubzac, en remontant vers Paris depuis Bordeaux. Le projet coûte 500 000€ à l'entreprise Amarenco, dont 79 000€ récoltés grâce à un financement participatif, et permettra de produire, par an, l'équivalent de ce que consomment "79 foyers et la réduction de 16,7 t de CO2", soit quelques tonnes de plus que l'empreinte carbone annuelle d'un seul citoyen français, d'après les chiffres précisés par l'entreprise.

Les détracteurs de l'écologie auraient pu crier à la gabegie si le Département de la Gironde avait financé un tel projet mais il ne fait que l'accompagner "pour produire une énergie propre, écologique", explique le vice-président aux mobilités et aux infrastructures, Jean Galand. Cette ombrière photovoltaïque avait été initié en 2018, donc il aura fallu quatre ans pour qu'il sorte de terre. Il s'agit de la première des 25 aires de covoiturage du département couverte par cela. "C'est quelque chose qui est amené à se généraliser, le but c'est d'aller vers des pratiques plus vertueuses en termes des mobilité", indique-t-il.

La Gironde à la traine dans le photovoltaïque

Quand le sujet est évoqué, le spectre du projet de parc photovoltaïque de Saucats, n'est jamais loin. "C'est tout à fait autre chose", balaye Jean Galand qui explique que le Département va poursuivre cette démarche "sur des friches industrielles qui sont désertées pour éviter d'artificialiser les sols". Ce qui est sûr, avance Laure Curevale, la vice-présidente chargée de la Transition écologique, c'est que si tout le potentiel photovoltaïque de Gironde était utilisé, ça ne suffirait pas à remplir les objectifs fixés par la Région.

On a besoin de multiplier de trois fois et demi notre production d'électricité issue du photovoltaïque [...] d'ici 2030 - Laure Curevale vice-présidente chargée de la Transition écologique au Département

"On a besoin de multiplier de trois fois et demi notre production d'électricité issue du photovoltaïque pour atteindre nos objectifs fixés par le schéma régional (Sraddet) d'ici 2030", note-t-elle avant de tempérer : "Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut passer par de gigantesques projets comme celui de Saucats qui fait débat."