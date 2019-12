Des panneaux photovoltaïques pour lutter contre la malaigue de l'étang de Thau

Les conchyliculteurs de l'étang de Thau ont peut-être trouvé la solution contre la malaigue, un phénomène dû à la canicule qui a décimé un tiers de leur production d'huîtres l'an dernier. En collaboration avec le syndicat mixte du bassin de Thau et l'industriel Akuo Energy producteur indépendant d'énergie renouvelable , ils travaillent actuellement sur un projet baptisé "Ostréinergie".

Il s'agit d'installer des panneaux photovoltaïques au dessus des tables à huîtres, une sorte de parasol géant qui grâce à l'ombre obtenue empêche l'eau de trop chauffer. Dans le même temps, "l'énergie verte produite alimente des turbines ou des bulleurs comme dans les aquariums pour augmenter l’oxygénation de l'eau et donc réduire le risque de développement de la malaigue. Le système permet aussi de sortir les huîtres de l'eau ( l'exondation), de recréer ainsi le mouvement des marées _et donc de produire un coquillage de meilleure qualité.Équipé de caméras, il sera aussi efficace pour lutter contre les vols"_ explique Baptise Balique directeur du développement pour la région Sud-Ouest chez Akuo

Un test sera réalisé l'été prochain sur un échantillon d'une dizaine de tables d'élevage "il faudra vérifier qu'il n'y a pas d'effets néfastes sur la faune et la flore et notamment que cela n’empêche pas les huîtres de grossir" prévient Baptiste Balique.

"On est pas encore certain que ça va marcher" prévient Baptiste Balique

Si cet essai est concluant, 140 hectares de l'étang pourraient être équipés d'ici 2023 ce qui en ferait le plus grand projet mondial du genre, de quoi alimenter en électricité verte toute la population du bassin de Thau (environ 150 000 personnes). Ce procédé innovant qui présente plusieurs avantages sera aussi l'occasion de remplacer les tables d'élevage vieillissantes. Celles utilisées aujourd'hui ne peuvent pas supporter le poids des panneaux.

Au delà des effets attendus pour l’environnement, le but de ce projet est aussi d'accompagner les conchyliculteurs dans la modernisation de leur activité et de rendre le métier moins pénible et plus accessible aux femmes (Stéphane Roumeau ingénieur au SMBT)