Des panneaux photovoltaïques sur le toit d'un hôtel de la Tranche-sur-Mer

"C'est une réflexion que j'avais depuis plusieurs années, et que je n'avais pas réalisée car il y avait des contraintes techniques". Gishlaine Pham, longtemps propriétaire de l'Hôtel de la mer à La Tranche-sur-Mer, et qui vient de céder son bien à son fils, pensait depuis longtemps à installer des panneaux solaires. La flambée des prix de l'énergie a accéléré la prise de décision* : "La facture est multipliée par 4, vous passez de 4 à 16.000 euros par mois ! Il faut donc prévoir."* Désormais la pause des panneaux photovoltaïques peut s'effectuer sur le toit et non pas incrustés. C'est donc beaucoup plus simple.

L'Hôtel de la mer à La Tranche-sur-Mer © Radio France - Yves-René Tapon

50% d'économie sur la facture dès le départ.

Sur le toit trois employés de la société Avisun s'activent déjà. David Suisa, directeur commercial de l'entreprise, supervise les travaux de A à Z :"Que ce soit pour un particulier ou un professionnel l'installation doit être bien calibrée pour faire le taux d'autoconsommation le plus important possible. Ici on est dans cas avec une vente du surplus à EDF à un tarif garanti pendant 20 ans". L'investissement de 60.000 euros pour l'Hôtel de la mer permettra une baisse de la facture substantielle avec dès le départ 50% d'économies.

Ghislaine Pham et son fils désormais gérant de l'hôtel restaurant © Radio France - Yves-René Tapon

