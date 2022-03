Des panneaux solaires au-dessus des arbres fruitiers dans la Drôme

Et si les panneaux photovoltaïques étaient une solution pour protéger les vergers du changement climatique ? L'image a pour l'instant de quoi surprendre. Des panneaux ont été installés sur trois hectares d'abricotiers, de pêchers et de cerisiers à la station expérimentale fruitière d'Etoile-sur-Rhône dans la Drôme. C'est la société Sun'Agri qui développe cette technologie dite d'agrivoltaïsme. Les panneaux tournent et ils peuvent moduler l'ombrage au-dessus des arbres.

Protéger du soleil mais aussi du gel

L'intérêt est de les protéger des canicules. Cela permet aussi de réguler la croissance, éviter par exemple un développement trop rapide des bourgeons en cas de redoux hivernal. Les panneaux peuvent aussi limiter les effets du gel. Selon la directrice générale déléguée de Sun'Agri Cécile Maghérini, "on met les panneaux à plat, cela fait un couvert et un effet de serre. Les différences que nous avons mesurées peuvent aller jusqu'à 3 degrés d'écart". A Etoile, l'entreprise va tester douze façons de piloter les panneaux, deux stratégies différentes pour six variétés de fruits. "Cela va nous permettre d'accumuler beaucoup de données en un temps accéléré" précise encore Cécile Maghérini.

La vente de l'électricité amortit l'investissement

Les panneaux photovoltaïques produisent évidemment de l'électricité. C'est un moyen d'amortir l'énorme investissement de départ. Le coût est de 800.000 euros à l'hectare. L'investissement est intégralement amorti par la garantie de vendre l'électricité pendant 20 ans promet Sun'Agri. En parallèle, huit projets sont en construction chez des arboriculteurs dans les Pyrénées-Orientales, dans l'Aude, l'Hérault et également chez un producteur de la Drôme à Loriol.