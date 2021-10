Des parcelles d'arbres abattus à cause des scolytes sur le massif du Maupuy

C'est un tout petit insecte. Il fait en moyenne 5 millimètres, et se niche l'été sous l'écorce des épicéas. Les scolytes font des ravages depuis maintenant trois ans, sur le massif du Maupuy dans les hauteurs de Guéret.

L'office national des forêts (ONF) se bat pour éradiquer ce minuscule perturbateur de nos forêts creusoises. "Il fait mourir les épicéas, il les assèche. Notre rôle est d'intervenir rapidement quand on voit une attaque de scolytes, pour éviter que ça se propage vite", explique Ludovic Chavalarias de l'ONF en Creuse.

Un scolyte qui a creusé des galeries dans l'écorce d'un épicea © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Des parcelles abattus

Des parcelles entières sont donc abattues par l'ONF. "On essaie de vendre rapidement les arbres, et on laisse les restes en andains, c'est-à-dire en cordons de branchages. Le but est de laisser la matière se décomposer pour ne pas appauvrir les sols. Ce qui prépare les terrains à de futurs plantations."

Mais ces andains, ne plaisent pas à certains randonneurs. "On a beaucoup de critiques mais il faut savoir qu'une forêt, ça se travaille. Une forêt n'est pas figé dans le temps. Quand on prend le temps d'expliquer, les gens comprennent, mais quand on ne sait pas qu'une forêt se travaille c'est plus compliqué."

Une fois les branchages décomposés, l'ONF plantera des nouveaux arbres.