Des parrainages pour sauver les bébés phoques échoués dans la baie du Mont-Saint-Michel

Et si vous deveniez le parrain ou la marraine d'un bébé phoque ? C'est ce que propose l'association Chene qui recueille les phoques échoués, plus nombreux cet été, notamment dans la baie du Mont-Saint-Michel. Un parrainage qui permet de les nourrir et les soigner, avant de les relâcher en mer.

Ils s'appellent Maloya, Salsa, Boogie, Hip et Calypso. Leur point commun ? Ce sont des bébés phoques, échoués dans la baie du Mont-Saint-Michel ou la baie de Somme et recueillis par l'association Chene (Centre d'hébergement et d'étude sur la nature et l'environnement), basée à Allouville-Bellefosse, en Seine-Maritime. Des bébés phoques que vous pouvez parrainer pour qu'ils soient nourris et soignés.

Davantage de phoques échoués en juillet, période de naissances

Chaque année, l'association recueille une dizaine de phoques. La plupart en juillet, période de naissance des bébés. "Ceux que nous recueillons, le plus souvent, ont encore le cordon ombilical, donc ça veut dire qu'ils n'ont que quelques jours", indique Gersande Lemarchand, chargée de communication de Chene.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des petits isolés à cause des êtres humains. "Après la naissance, la mère retourne à la mer pour se nourrir et laisse son petit seul. Les gens vont s'approcher en pensant qu'il est en détresse ou pour faire une photo. Sauf que quand la mère veut revenir, elle ne peut pas parce qu'il y a du monde autour de son petit et va le perdre", explique-t-elle. Résultat, le bébé phoque se retrouve tout seul et doit être recueilli pour survivre.

Chaque phoque recueilli coûte 2.500€ à l'association

"Comme les phoques arrivent petits, on doit vraiment attendre qu'ils soient prêts pour être relâchés, donc ça peut durer trois mois", précise Gersande Lemarchand. Trois mois qui ont un coût : 2.500€ par animal. D'où la nécessité des parrainages, des dons de minimum 20€. "Cela nous aide à financer la nourriture, les piscines et les soins."

Après avoir parrainé en ligne ou par courrier, les parrains et marraines reçoivent des nouvelles du phoque via un bulletin mensuel. Ils sont ensuite invités à son relâché en mer, généralement fin septembre ou début octobre.

Si vous voyez un phoque lors de vos promenades, surtout, restez éloigné. En cas de doute, vous pouvez appeler le Réseau national échouages : 05.46.44.99.10.