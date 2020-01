Des pavés en coquilles Saint-Jacques installés à Nice

Vous ne le saviez peut-être pas mais des pavés fabriqués avec des coquilles Saint-Jacques sont installés à Nice aux arrêts de bus et de tram Grand Arénas dans l'éco-vallée. Ils permettent de réduire la chaleur en été et de mieux absorber l'eau en cas de fortes pluies.

550 mètres carrés de "pavés rafraîchissants" ont été posés dans l'éco-vallée aux arrêts de bus et de tram Grand Arenas

Nice, France

Saviez-vous que vous pouvez marcher sur des coquilles Saint-Jacques à Nice ? Aux arrêts de tram et de bus Grand Arénas dans l'éco-vallée, 550 mètres carrés de "pavés rafraîchissants" sont posés depuis l'été dernier: ils permettent de réduire la chaleur en été et de mieux absorber la pluie en hivers.

Un système de goutte-à-goutte

Sur les lampadaires, des capteurs déclenchent un système de goutte-à-goutte sous les pavés quand il fait trop chaud. L'évaporation de l'eau favorisée par les coquilles Saint-Jacques incorporées au matériau peut permettre de rafraîchir l'air de cinq degrés selon Olivier Sassi, le directeur de l'éco-vallée.

Ces "pavés rafraîchissants" fonctionnent avec un système de goutte-à-goutte -

Ensuite, leur deuxième fonction est d'absorber l'eau de pluie. Contrairement au bitume classique qui favorise le ruissellement, ce revêtement est bien plus poreux. En cas d'épisode méditerranéen par exemple, il peut donc permettre d'éviter ou en tous cas de réduire les inondations. Pour autant ces dalles haute technologie n'ont vocation à être implantées qu'aux arrêts de bus ou de tram et pas dans toute la ville pour des raisons de coût et d'entretien.