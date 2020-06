Des Pavillons Bleus en Haute-Loire, des cyanobactéries dans la Loire

Comme chaque année, les Pavillons Bleus dévoilent leur palmarès des plages les plus accueillantes de France, celles où des efforts sont faits continuellement pour proposer une bonne qualité environnementale.

Pour la Haute-Loire, le palmarès ne change pas puisque deux lieux restent Pavillon Bleu : la plage du lac du Bouchet au Bouchet-Saint-Nicolas, et la plage du plan d’eau à Champagnac-le-Vieux. Dans cette commune, c'est une satisfaction d'avoir été une nouvelle fois labellisé même si les effets positifs ne seront peut être pas sensibles cet été pour la maire Evelyne Miche : "C'est la deuxième année. La première labellisation arrive un peu tard, fin mai début juin mais c'est supposé nous apporter l'année d'après. Malheureusement cette année nous n'aurons pas les retombées attendues alors que cela montre la qualité de l'eau de baignade et ce que nous faisons en matière d'environnement."



Les Pavillons Bleus, version 2020. © Visactu

Aucune plage dans la Loire mise à l’honneur

Dans le département, il manque sans doute à des lieux de baignades habituels de parvenir à atteindre une meilleure qualité de l’eau. En réglant le cas des cyanobactéries qui entravent régulièrement la baignade. C’est le cas par exemple pour le lac de Villerest dans le Roannais. Philippe Perron le maire de la commune a fait installer l’année dernière des stations d’ultrasons pour éliminer les cyanobactéries : "11 plateformes qui envoient des fréquences qui paralysent les bactéries qui ne peuvent donc pas vivre et qui disparaissent. Ces ultrasons ont été remis en place le 27 mai, beaucoup plus en amont dans la saison qu'en 2019 où ils avaient installés début juillet. On espère que cela aura encore plus d'effets puisque l'année dernière on a une saison quasiment normale".

La baignade est ouverte sans restriction en ce moment à Villerest mais la surveillance de la plage sera activée le 1er juillet.