Des pêcheurs professionnels sauvent les poissons de la grand'mare de Conches

Il est un peu plus de 7H00 ce mardi matin quand Yoann Bertolo, le patron, Didier son père "à moitié à la retraite" et son apprenti Léo Wattelier arrivent à la grand'mare de Conches-en-Ouche pour effectuer une pêche de sauvegarde. À cause de la forte de baisse du niveau de l'eau, le maire de la commune, Jérôme Pasco, avait déjà pris un arrêté municipal le 12 juillet dont l'article 1er indique que "l'activité de pêche, quel qu'en soit le mode, est interdite sur toutes les espèces de poisson sur la Grand'Mare de Conches, temporairement et jusqu'à nouvel ordre".

Une opération plus que nécessaire pour les pro de la pêche : "Il faut sauver les poissons avant qu'il ne soit trop tard. Avec l'augmentation des températures, d'ici une dizaine de jours, ils étaient morts" rapporte Yoann Bertolo.

Waders aux pieds, Léo Wattelier évalue le niveau de l'eau © Radio France - Laurent Philippot

Les pêcheurs professionnels en eau douc e, venus de Sainte-Geneviève-lès-Gasny (Eure) interviennent dans toute la France. Dans leur camion, un bateau, un filet, des bassines, des épuisettes et une cuve de deux fois 800 litres "avec de l'oxygène" pour transporter les poissons.

Les pêcheurs installent le filet pour attraper les poissons © Radio France - Laurent Philippot

Le filet - une senne, "le seul filet qui n'esquinte pas les poissons" avance Didier Bertolo - est déroulé à l'aide du bateau pour essayer de faire tout le tour de la mare avec une cordée de plombs et une cordée de flotteurs, "ça va créer une poche à la fin et tous les poissons seront dedans" résume Yoann Bertolo. Ces pêches de sauvegarde, la famille Bertolo, en fait régulièrement, "généralement lors de travaux de curage, mais malheureusement, de plus en plus dans des mares ou des étangs asséchés à cause de la sécheresse. C'est assez alarmant, parce que maintenant, c'est même des rivières" s'inquiète Yoann*.*

Plus de 150 kilos de poissons

Malgré le transport dans de l'eau fraiche et oxygénée, tous les poissons ne sont pas sauvés et quelques uns flottent à la surface de leur nouvel habitat, l'étang de Saint-Élier. Les Bertolo ont ce matin pêché "102 kilos de poissons blancs, principalement des brêmes avec un peu de gardons et environ dix kilos de brochets" chiffre Yoann Bertolo. Les carpes, environ 50 kilos, finiront elles à quelques kilomètres, dans le lac de la Noé à La Bonneville-sur-Iton.

Une partie de la pêche du jour © Radio France - Laurent Philippot

A noter qu'un poisson rouge a été trouvé dans la grand'mare, où il est resté car "c'est là qu'il a le plus de chances de survie". Prochaine étape pour les pêcheurs professionnels, sauver les poissons des étangs de la forge, toujours à Conches-en-Ouche.

Didier Bertolo remet les poissons à l'eau dans un des deux étangs de "La bonne touche" à Saint-Élier © Radio France - Laurent Philippot

Des travaux de sécurisation et d'étanchéité seront réalisés dans la grand'mare, qui se vide beaucoup plus vite depuis qu'un point d'accès à l'eau y a été installé au fond pour les pompiers. Il se pourrait que la couche de glaise ait été touchée lors des travaux.