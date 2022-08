"Des petites averses qui font du bien" : la pluie fait plaisir dans les jardins familiaux de Châteauroux

Le pluie est de retour en Berry. Depuis quelques jours, des averses rafraichissent l'atmosphère et font du bien à la nature, qui souffre beaucoup cet été à cause des fortes chaleurs et de la sécheresse. Et ça fait plaisir aux jardiniers amateurs !