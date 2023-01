Des physalies échouées sur les plages vendéennes et rétaises

Des échouages de physalies ont été observés cette semaine par les écogardes de Vendée Grand Littoral sur des plages vendéennes du Parc Naturel Marin de la Gironde et de la mer des Pertuis, notamment à Jard-sur-mer. Quelques spécimens ont été repérés également sur les côtes de l'ile de Ré (Charente-Maritime). Pascal Gauduchon, écogarde de l'association Ré Nature Environnement, a pu observer mercredi deux individus échoués au niveau du Bois-Plage (entre les Gollandières et le pas du Petit Sergent). Ce jeudi matin, une autre physalie a été retrouvée à l'Anse à Jumeau (entre La Noue et les Grenettes) à Sainte-Marie-de-Ré.

Aussi belle que dangereuse

Egalement appelée galère portugaise ou vessie de mer, la physalie ressemble à une méduse, mais c'est un siphonophore. "C'est une espèce qui vit dans les mers chaudes et qui est parfois portée par des vents dominants jusqu'à nos côtes européennes, surtout entre novembre et janvier. C'est déjà arrivé en 2019 et 2020.", explique Guillaume Eveillard, le responsable biologiste de l’ Aquarium de La Rochelle . "Elle a un gros ballaste, un gros coussin d'air en fait, qui lui permet de flotter en surface. Elle est portée non pas par le courant comme les méduses, mais par le vent, car elle a une espèce de voile en surface.

Guillaume Eveillard est à la fois spécialiste et amoureux des méduses. "Elles sont magnifiques, le flotteur est bleu électrique, elles font 20 à 30 cm de long, les grandes tentacules sont très jolies, mais il faut vraiment s'en méfier." Les physalies peuvent provoquer des lésions cutanées très douloureuses de type brûlure ou urticaire. "C'est un venin qui est injecté par cet animal. Il créé des problèmes respiratoires, et même cardiaques éventuellement", met en garde Guillaume Eveillard. En cas de contact, voici quelques conseils :