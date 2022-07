Des pics à 40 degrés pendant plusieurs jours la semaine prochaine : "Non, ce n'est pas juste l'été"

Des fortes chaleurs sont de nouveau annoncées dès ce lundi sur toute la France, avec par endroit des pics à 40 degrés. Cette nouvelle vague de chaleur pourrait durer une dizaine de jours. "Ce n'est pas une situation normale, même en été", pour Paul Marquis, météorologue, fondateur de la Météo du 13.

France Bleu Provence : à quoi doit on s'attendre en Provence dans les prochains jours ?

Paul Marquis : On a une canicule qui va se profiler en fin de semaine prochaine mais débutant d'abord par le sud ouest de la France dès mardi. Sur notre région en Provence, c'est plutôt dès jeudi et vendredi que les températures vont commencer à s'envoler vers des niveaux assez élevés. A partir de vendredi, on peut avoir des valeurs jusqu'à 37-38° dans l'intérieur des terres. Ensuite, cela pourrait s'accentuer pour le week-end prochain et la semaine d'après également. On va avoir une canicule assez intense et potentiellement durable.

Peut-on savoir si les 40° seront dépassés sur plusieurs jours ?

La durée est incertaine, on sait quand ça commence, mais pas quand ça se termine. Les 40 degrés pourraient être atteints dans l'intérieur du Var, les Bouches du Rhône et même peut être du Vaucluse, pendant au moins peut être cinq, six voire sept jours. C'est assez énorme. Là, on parle vraiment d'une comparaison avec 2003. On aura à faire avec une canicule qui va peut être durer entre sept et dix jours au moins, avec des valeurs très élevées la journée et la nuit. Potentiellement, à partir du 15 juillet et jusqu'au 22 ou 23 juillet, mais on n'est pas certains de la date de fin de cette canicule.

Vous êtes donc en train de nous dire qu'on pourrait vivre concrètement une canicule sans précédent, pire que celle de 2003 ?

Effectivement, on parle vraiment d'une canicule qui va s'annoncer de manière totalement exceptionnelle. On a beaucoup parlé de canicule depuis quelques années, notamment encore en juin dernier. Là on joue sur du très, très gros tableau, toute la France va à nouveau surchauffer en juillet et notre région pourrait avoir la palme en terme de durée, car dix à quinze jours c'est énorme. Non, ce n'est pas normal, ce n'est pas juste l'été. Par exemple sur Marignane il fait normalement 31° la journée, environ 19° la nuit. Et là on parle de 37°, 38° en journée, peut être 25° la nuit. Donc non, ce n'est pas l'été, ce n'est pas normal.

Ce qui nous marque également, c'est qu'il a déjà fait très chaud en mai, il a fait très chaud au mois de juin et là ça recommence. Est-ce que cela va devenir la norme ?

Quelques chiffres font référence, notamment sur Marignane dans les Bouches-du-Rhône avec cette station référence qui a été installée en 1920. Elle a connu le mois de mai et le mois de juin les plus chauds jamais relevés. C'est quand même très conséquent. Le mois de juillet a commencé il y a seulement 10 jours et c'est déjà le 3e en terme de chaleur. Potentiellement le mois de juillet 2022 pourrait encore finir dans le "Top trois" des mois de juillet les plus chauds voire le plus chaud. Ce serait le 3e mois consécutif en termes de records que l'on a pas vus depuis 100 ans. On avance vers un événement qui est hors norme et inédit.