PHOTOS - Des pingouins Torda aperçus sur les côtes varoises et dans les calanques de Cassis

Il sont rares les chanceux à avoir aperçu les pingouins sur les côtes de la Méditerranée. Et pourtant les oiseaux sont bien sur les côtes varoises et dans les calanques de Cassis depuis plusieurs jours. Des promeneurs, des baigneurs ont pu les voir et les prendre en photo. Une dizaine au total aurait été aperçu du côté de Saint-Raphaël, au Pradet, à Bandol ou encore dans les calanques de Cassis.

Ce sont des pingouins Torda qui vivent normalement en Atlantique, et que l’on peut parfois retrouver l’hiver en Méditerranée, en raison de conditions plus favorables. Cet afflux inhabituel est constaté sur tout le pourtour Méditerranéen, de l’Espagne aux Alpes-Maritimes en passant par la Corse. Anthony Cabardos est agent de port à Bandol. Il a été le premier à observer l'animal il y a quelques jours : "J'ai vu un animal plonger à quelques mètres de moi et je l'ai vu refaire surface quelques minutes après et je me suis tout de suite dit "tiens on dirait un pingouin à un moment j'ai réussi à le prendre en photo mais j'ai hésité montrer les photos, je me suis dit on va me prendre pour un fou. Au départ la direction ne m'a pas porté beaucoup d'intérêt. Mais moi le premier si un collègue m'avait dit j'ai vu un pingouin dans le port j'aurais dit "faut arrêter la picole".

Dans le port de Bandol tout le monde se demande qu'est ce que c'est - Anthony agent du port

Plusieurs hypothèses sont possibles selon les spécialistes : ces oiseaux fuient l’Atlantique à cause des trop nombreuses tempêtes ou à cause de l’épidémie de grippe aviaire, ils n’arriveraient pas à se nourrir au large des côtes, et se réfugieraient donc dans les ports. Dans le port le pingouin est désormais devenu une petite attraction, il vit sa vie tranquillement.