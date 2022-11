Des pingouins tordas observés près des côtes dans l'Hérault

Plusieurs pingouins tordas ont été vus ces derniers jours sur le littoral de la Méditerranée, et notamment à Palavas et sur le bassin de Thau. Deux jeunes pêcheurs partis en mer la semaine dernière ont même eu la surprise de voir un pingouin se prendre dans l'aile de leur moteur. Il semblerait que les pingouins soient attirés par les leurres des pêcheurs.

Les deux hommes ont ramené le pingouin sur la plage pour le décrocher et le relâcher.

Cet oiseau marin vient du nord de l'Atlantique, on le trouve fréquemment en Grande-Bretagne et même en Bretagne, il est un habitué de la Méditerranée où il hiverne entre le mois d'octobre et le mois de mars. En revanche, c'est la première fois qu'on en observe autant (il y en a aussi en Corse, en PACA et dans les Pyrénées-Orientales en ce moment) et d'aussi près.

Des oiseaux affaiblis par la tempête en Méditerranée ?

**"**Des vignerons, des pêcheurs, des promeneurs observent, des pingouins sur les côtes et dans les ports. Ils sont surla plage parfois. Et ça, en effet, c'est relativement inhabituel. nous avons plusieurs hypothèses, il y a eu plusieurs épisodes tempétueux en Atlantique, notamment en Atlantique Nord. Et il est possible que ces épisodes affaiblissent les oiseaux pendant leur processus de migration et renforcent aussi le processus de migration. On voit aujourd'hui arriver des oiseaux plus faibles, en plus grand nombre. L'État de faiblesse peut parfois expliquer qu'ils sont un peu moins sauvages parce qu'ils vont être concentrés sur le fait de récupérer leur énergie et de pêcher" explique Nicolas Saulnier, directeur de la Ligue de Protection des Oiseaux dans l'Hérault

Des analyses sont en cours sur un pingouin torda retrouvé mort dans les Pyrénées-Orientales pour savoir s'il a pu être malade de la grippe aviaire.