Des pluies diluviennes dans les Côtes-d'Armor : 790 interventions des pompiers

Les pompiers des Côtes-d'Armor comptabilisent 790 interventions liées aux intempéries depuis vendredi soir. Essentiellement pour des caves ou des rez-de-chaussé inondés. Météo France a enregistré des pluies importantes : l'équivalent d'un mois en quelques heures, notamment à Lannion et Paimpol.

Des pluies intenses

Selon le bulletin émis à 6H00 par le centre métérologique interrégional de Rennes, les cumuls de pluies entre jeudi soir et samedi soir sont exceptionnelles, avoisinant les 150 mm sur le nord-ouest des Côtes d'Armor, et souvent plus de 100mm ailleurs. On a ainsi relevé :

- à Saint-Brieuc, 151 mm (en référence pour le mois d'octobre : moyenne mensuelle 82 mm, record

mensuel 173 mm).

- 149 mm autour de Paimpol.

- 121 mm à Louargat

- 119 mm à Lannion (en référence pour le mois d'octobre : moyenne mensuelle 95 mm, record mensuel

208 mm).

- 118 mm à Plougenast

- 115 mm à Quintinic.

Pour le suivi des cours d'eau et le risque d’inondation, n'hésitez pas à consulter le site Vigicrues