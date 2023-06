Des pneus et de la ferraille retrouvés au fond de la mer, en rade de Cherbourg

Pour marquer cette journée mondiale des Océans, la Préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord a organisé en rade de Cherbourg la 3e édition de l'opération "rade propre". Cette opération de protection de l'environnement a mobilisé ces 7 et 8 juin 2023 les services de la DDTM -direction départementale des territoires et de la mer-, de l’Agglomération du Cotentin, les plongeurs démineurs ou encore les pompiers, Intechmer et une vingtaine de jeunes de l'Ecole des Mousses.

85 macro-déchets repêchés

Le secteur du port civil a été exploré et malgré la météo venteuse qui a compliqué les opérations, 85 macro-déchets (ferrailles, pneus, échelle...) ont été récupérés.

L'objectif, explique Denis Mehnert, adjoint au Préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord, est surtout de sensibiliser le public, et notamment les jeunes générations, à la protection de la mer, "pour qu'elles soient meilleures, et que cela ne se reproduise plus."

"Il faut faire de la prévention"

Giovanni, un des mousses qui participaient aux opérations, compte bien faire passer un message de prévention. "On a trié des métaux, des pneus trouvés au fond de la mer, on les a stockés sur le bateau, débarqués et mis dans les bennes On se rend compte qu'il y beaucoup de choses dans la mer et qu'il faut faire de la prévention. J'étais surpris de tout ce qu'on a trouvé, on a même repêché une échelle !"

Les déchets ont été collectés par l'Agglomération du Cotentin qui va prendre en charge le recyclage.