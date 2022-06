Des points d'apport volontaire de déchets alimentaires installés à Mérignac

Bordeaux Métropole et la ville de Mérignac lancent une expérimentation sur l'apport volontaire des déchets alimentaires dans des points de collecte. En tout, sept sont installés dans la commune.

Sept points de collecte de déchets alimentaires sont installés à Mérignac. Une initiative de la ville et de Bordeaux métropole, pour permettre aux habitants de réduire le poids de leur poubelle noire. Les déchets apportés seront ensuite valorisés sous forme de compost. Le plan déchets adopté en mars 2022 par la métropole a plusieurs objectifs comme réduire de 15% la quantité de déchets produits par habitant et par an. C’est avec cet objectif que Bordeaux Métropole met en place cette nouvelle solution de tri à la source des biodéchets, en complément du compostage.

7 points d’apports volontaires (PAV) sont d’ores-et-déjà installés sur la métropole, tous à Mérignac, dans les quartiers Les Tourelles, Arlac et Montesquieu

La carte des points de collecte. - Upcycle

Utilisation

Les PAV s’ouvrent par code d’accès unique après une rapide inscription sur l’appli dédiée, explique l'entreprise UPCYCLE, choisie par Bordeaux métropole. Et c'est lors de cette inscription les habitants sont informés du mode d’emploi et de ce qu’ils peuvent jeter comme déchets alimentaires. Cela préfigure une installation à plus grande échelle par la suite.

Ces PAV sont fabriqués en France, avec pour objectif une empreinte environnementale la plus réduite possible tout en garantissant esthétique et praticité aux utilisateurs.