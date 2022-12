Des points de collecte pour déposer vos sapins de Noël à Bagnols-sur-Cèze

Pour éviter de les retrouver jetés et abandonnés en pleine rue sur les trottoirs, à partir du lundi 26 décembre jusqu'au 19 janvier, des points de collecte à Bagnols-sur-Cèze sont ouverts afin que les habitants déposent leur sapin de Noël. Les Bagnolaises et les Bagnolais peuvent retrouver ces dépôts sur les parkings des Cèdres et Cours-Ladroit, ainsi qu’au square Desnos. Attention, vous pouvez déposer uniquement votre sapin naturel, sans artifice ni décoration.

Fin janvier, sur le parking des Cèdres, les sapins collectés seront broyés puis réutilisés. Les copeaux de bois récupérés par le service des Espaces verts permettent d’absorber l’humidité et d’empêcher les mauvaises herbes de pousser.

L’année dernière, près de 600 sapins ont été récoltés et traités.