De drôles d'anguilles avec des dents découvertes dans le fleuve Hérault à Brissac

À Brissac, vers Ganges, une population de Lamproies de Planer vient d'être découverte par l'Office français de la biodiversité. Depuis des observations menées en 2018, les chercheurs de l'OFB supposaient que cette espèce de poissons pouvait se trouver dans le fleuve Hérault. Mais c'est seulement le 12 octobre dernier, grâce à des prélèvements dans l'eau, que l'OFB a pu confirmer son hypothèse. Les analyses ont montré que l'eau du fleuve était un environnement propice pour la reproduction des Lamproies de Planer.

Une petite taille et une petite vie

Si vous voulez partir à la recherche de ces poissons, ouvrez l'œil et munissez-vous de courage car ce n'est pas facile de les apercevoir. Leur corps, fin comme une anguille, ne mesure qu'entre 12 et 20 centimètres de long à l'âge adulte. Inoffensives, les Lamproies de Planer n'ont pas de mâchoire mais une ventouse munie de cinq à neuf dents arrondies en guise de bouche, elles se nourrissent exclusivement de micro-organismes. Elles vivent entre cinq et six ans en état de larve, sous le sable. Une fois l'automne arrivé, elles sacrifient leur appareil digestif pour développer leur appareil reproducteur. Comme elles ne peuvent plus se nourrir, au printemps suivant elles finissent par mourir de faim.

La bouche d'une Lamproie de Planer - Eric Vigneux / OFB

Mais si son apparence peut en apeurer certains, n'essayez pas de leur nuire, les Lamproies de Planer sont une espèce protégée. Détruire leur habitat ou les zones de reproductions, c'est un délit passible de 20 000€ d'amende.