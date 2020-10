Des poissons mis en cage pour renseigner sur la qualité des eaux de la Seine

Des poissons plongés dans la Seine pour connaître la qualité des eaux du fleuve. Cette expérimentation est menée par le GIP (Groupement d'intérêt public) Seine-Aval et le laboratoire d'océanologie et géosciences de Wimereux (Pas-de-Calais), dans le cadre d'un projet scientifique baptisé Biosurveillance.

Pendant 15 jours, des poissons vont vivre enfermés dans une cage avec un kit de survie : "Un bac de rétention a été mis pour que les sédiments restent et que les flets (poissons plats vivant au fond de l'eau) puissent se cacher dedans. Au milieu de la cage, il y a des coquilles d'huîtres qui ont été trempées pendant plusieurs jours afin d'être enrichies sur le plan nutritif pour que des animaux puissent venir s'y cacher et que les flets puissent se nourrir", décrit Mayélé Burlion Giorgi, zootechnicienne au sein du laboratoire Sebio à l'université du Havre.

Les premiers résultats sont rassurants

Des moules et des crevettes servent aussi de cobayes à cette expérimentation. Un zodiac part déposer les cages au fond de la Seine, non loin de l'accès au bac de Petit-Couronne. Rachid Amara, professeur à l'université du Littoral, suit de près l'opération : "Dans 15 jours, on va relever ces cages et récupérer les poissons. Puis au laboratoire, on va prélever tout un tas d'organes sur lesquels on va mesurer différents biomarqueurs." Les résultats renseigneront sur l'état de santé de ces organismes et les éventuels impacts sur leur reproduction, leur immunité et l'intégrité de leur ADN.

C'est la quatrième fois que Rachid Amara et son équipe du laboratoire d'océanologie de Wimereux viennent à Petit-Couronne encager des poissons en Seine. Il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives mais les résultats sont plutôt encourageants, selon le scientifique : "Les poissons se portent plutôt bien, on n'a pas noté de problèmes majeurs. C'est donc assez rassurant sur la qualité des milieux".

La pêche en Seine sera peut-être un jour à nouveau possible

Cette expérimentation est réalisée à différents endroits de la Seine : en amont et en aval de Paris, en estuaire, à l'embouchure et sur plusieurs grands affluents comme l'Aube, l'Oise et l'Orne. Sans surprise, c'est en région parisienne que le fleuve est le plus pollué. "A partir d'Elbeuf / Poses jusqu'à l'embouchure, on a une dilution de ces polluants", note Cédric Fisson, chargé de mission au GIP Seine Aval.

Il est loin temps des années 60-70, où la Seine était massivement polluée avec une forte mortalité des poissons. Pourtant la pêche y est toujours interdite à cause des PCB, ces substances chimiques qui demeurent très longtemps dans l'eau. Cédric Fisson n'exclut pas que ce soit un jour possible : "Le poisson revient, la qualité de l'eau s'améliore, donc il n'y a pas de raison que cet objectif ne puisse être visé."

Et c'est justement ce genre d'expérimentation qui peut donner des éléments pour améliorer encore la qualité des eaux de la Seine. De là à pouvoir s'y baigner? "Il faudrait des zones aménagées mais dans les décennies à venir, si on continue à améliorer la qualité de l'eau, la réponse est oui."