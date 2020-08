Des poissons morts découverts dans le plan d'eau des Loges à Parthenay, la baignade temporairement interdite

A Parthenay, des poissons morts ont été découverts dans le plan d'eau des loges. La ville procède à des analyses de l'eau pour identifier les causes de cette hécatombe. Mais vu les algues qui ont fait leur apparition au niveau de la base de loisirs, il pourrait s'agir de cyanobactéries. Un arrêté a été pris pour limiter l'accès au site au moins le temps que les résultats d'analyses soient connus. En attendant, la baignade est strictement interdite, et pour les humains et pour les animaux. Pas le droit non plus de de consommer les poissons péchés sur place. On rappelle que les cyanobactéries dégagent des toxines en cas de fortes chaleurs et que des chiens sont déjà morts par le passé, après avoir bu dans des cours d'eau contaminés.

