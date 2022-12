Des poubelles aux couleurs du CSP Limoges pour mieux trier

Un faux parquet en bois comme socle, un panier avec un sac en plastique au lieu du filet, et enfin un cadre avec inscrit "pour trier, visez juste", les nouvelles poubelles de tri du centre-ville de Limoges font leur effet. Elles ont été créées en partenariat avec le club de basket local, le Limoges CSP et installées ce mardi 13 décembre. Si jeter du papier dans une corbeille dédiée est un geste du quotidien en ville, il est moins fréquent une fois dehors. Alors Limoges Métropole compte essayer de remédier à ça en rendant cette action ludique.

Au total, ce sont 13 poubelles de tri entre la place de la République et la place de la Motte qui ont été installées dans le centre-ville de Limoges. Sarah Gentil est vice-présidente de l'agglomération en charge de la gestion des déchets : "jusqu'à présent, beaucoup de déchets n'ont pas de différenciation entre ceux qui peuvent être recyclés ou non en centre-ville, on veut essayer de cibler les plus jeunes, c'est aussi une sorte d'animation". Les corbeilles seront vidées deux à trois fois par jour, elles pourront aussi être repositionnées dans le centre, en fonction des usages, ou déplacées dans des lieux plus stratégiques.