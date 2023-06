VIDEO - Des protections pour éviter l'électrocution des oiseaux en Dordogne installées par Enedis

Des dizaines de camions floqués aux couleurs d'Enedis stationnent sous la ligne électrique. L'entreprise entreprend cette semaine la rénovation ou le remplacement de cent poteaux électriques dans le secteur de Hautefaye, en Dordogne. Sur trente-cinq d'entre eux, les techniciens posent des "supports avifaunes " qui permettent de protéger les oiseaux d'une électrocution.

ⓘ Publicité

Jacky et Garry, deux techniciens Enedis, s'occupent de boulonner le dispositif sur un nouveau poteau électrique. Trois morceaux de métal sont assemblés et isolés par des bouts de plastique pour qu'il n'y ait aucun risque d'électrocution lorsqu'un oiseau déploie ses ailes pour s'envoler. "C'est bien pour tout le monde, pour nous et pour la nature", estime Garry qui rappelle que ces incidents causent aussi des court-circuit, donc des coupures de courant.

Protéger les espèces

Amandine Theillout assiste sous le poteau de l'électrique à l'installation du support. La responsable de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) en Dordogne, montre du doigt l'horizon et explique : "les poteaux qu'on voit son vraiment bien dégagés donc les oiseaux les utilisent comme perchoirs, soit pour chasser soit pour construire leurs nids". Son premier contact avec Enedis remonte à 2012 avec déjà l'installation de plusieurs dispositifs, par exemple près de Bergerac.

loading

Celle qui reconnaît chaque oiseau dès les premières notes de son chant, ajoute : "ce sont surtout les espèces protégées qui sont victimes de ces lignes". Amandine Theillout donne l'exemple du hibou grand-duc qui risque d'entrer en collision avec les fils lorsqu'ils volent de nuit, ou des buses et des faucons qui se posent sur les poteaux et s'électrocutent.

Certaines installations sont d'ailleurs plus dangereuses que d'autres rappelle le référent des actions environnementales d'Enedis en Nouvelle Aquitaine, Bertrand Malaurie. "Ici il y a un risque car le réseau est posé au-dessus du poteau, alors que parfois les câbles sont placés en-dessous", décrit-il. L'entreprise a donc identifié les lignes aériennes potentiellement dangereuses.

Une campagne de sensibilisation

Le deuxième axe de la convention est une sensibilisation des salariés d'Enedis à la préservation de la biodiversité, et en particulier aux oiseaux. Les techniciens se placent en cercle autour d'Amandine Theillout et écoute. "Tout le monde a besoin d'électricité mais il y a un impact sur les oiseaux, introduit la représentante de LPO*, il faut faire attention aux collisions, à l'électrocution, mais aussi à l'entretien de la végétation"*.

Une troisième problématique au cœur de cette sensibilisation. "Quand on enlève les ronciers pour dégager le passage, on enlève un habitat en pleine période de reproduction", ajoute celle qui propose de mieux anticiper ce désherbage dès l'hiver. La LPO interviendra à plusieurs reprises avec des techniciens, des élus et dans des écoles de Dordogne pour continuer d'en parler. En attendant, le nouveau poteau électrique est dressé, prêt à accueillir un nid d'oiseau sans aucun risque.