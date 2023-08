Des purificateurs d'air géants captent les particules fines dans une cour d'école à Paris

On pense souvent à la qualité de l'air dans les salles de classes. Dans la cour de l'école Victoire du 9e arrondissement de Paris, dix purificateurs d'air géant nettoient l'air de l'extérieur. On appelle ces appareils des Para-PM, créés par des ingénieurs de l'entreprise française Aérophile , ils captent l'air et la dépollue en retirant 95% des particules fines.

Selon les premiers résultats de l'expérimentation et les études menés sur 30 capteurs placés dans l'école et dans la rue : ces dix purificateurs d'air géants installés dans la cour de l'école Victoire fonctionnent. Ils rendent bien l'air plus respirable, en se rapprochant du seuil fixé par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) de 15 microgrammes par m3. Une bonne nouvelle quand on sait qu'à Paris, on respire un air où ce taux est dépassé 130 jours par an.

Le projet dans sa totalité à l'école Victoire a couté 170.000 euros, financé pour moitié par l'ADEME (Agence de la transition écologique à Paris), pour moitié par l'entreprise Aérophile. La mairie a financé l'installation, et l'étude auprès d'un organisme indépendant. Au total, 300 élèves vont donc faire leur rentrée dans un air purifié.

Un projet plus grand format pour les Jeux Olympiques de Paris

Après cette cour d'école, et un autre site pilote, une station de métro à Lyon, l'entreprise Aérophile veut purifier plus grand avec d'autres projets dans d'autres lieux ouverts ou semi-ouverts : station de métro à Lyon, salles de spectacle, hôpitaux, mais aussi installations sportives.

Sept purificateurs d'air géants vont être installés au village des Athlètes à Saint-Denis, pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.