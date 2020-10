Des quads verbalisés dans le Gard pour avoir circulé sur des pistes forestières

Des conducteurs de quads verbalisés à Aramon et à Euzet pour avoir circulé sur des pistes forestières par les agents de l'ONF (office national des forêts) et de l'OFB (Office français de la biodiversité). La circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels est en effet très réglementée.

Pas question de faire n'importe quoi dans la garrigue gardoise. La circulation des véhicules à moteur notamment représente une source importante de dérangement de la faune sauvage, de dégradation des habitats et d'érosion des sols. Pour faire de la prévention, 7 agents de l'Office national des forêts et 6 agents de l'Office français de la biodiversité se sont rendus ce dimanche sur deux forêts dont l'ONF est gestionnaire. Le massif des Castillones à Aramon et le ruisseau de la Lucquette de la forêt communale d'Euzet. Sur la commune d’Aramon, deux quads ont été verbalisés pour circulation en milieu naturel et sur piste interdite à la circulation. Sur la commune d’Euzet, ce sont 3 quads et 2 motos qui ont été contrôlés en flagrant délit de circulation dans le milieu naturel d’un ruisseau.

Des contraventions de 4e catégorie

La circulation des véhicules à moteur est en effet réglementée sur les pistes forestières, dont certaines sont interdites au titre du code forestier. Rouler sur ces pistes expose les conducteurs à des contraventions de 4e classe, soit 135 euros d'amende. La circulation est strictement interdite dans tous les autres cas de hors-piste au titre du code de l'environnement. Le non respect de cette interdiction relève d'une contravention de 5e classe pouvait atteindre 1.500 euros d'amende. Elle peut être accompagnée de peines complémentaires comme la suspension d'un an de permis de conduire et la confiscation du véhicule.

Interdiction de faire du feu

L'OFB rappelle par ailleurs que même en cette période automnale, il est toujours formellement interdit de faire du feu pour les non propriétaires de parcelle forestière pour protéger les peuplements forestiers. Il est également toujours interdit d'abandonner des déchets dans la nature. L'abandon d'un simple masque en forêt peut vous coûter 68 euros d'amende.