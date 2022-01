Des réacteurs nucléaires français arrêtés jusqu'à fin 2022 pour des problèmes de corrosion

Sur les 56 réacteurs du parc nucléaire français, cinq sont à l'arrêt à cause de problèmes de corrosion identifiés ou soupçonnés sur un circuit de sécurité. EDF a annoncé, ce vendredi, prolonger l'arrêt de certains d'entre eux jusqu'à la fin de l'année 2022 et poursuit ses investigations.

C'est une épidémie d'une autre sorte, mais elle s'étend. Cinq des 56 réacteurs nucléaires français sont désormais à l'arrêt pour des problèmes de corrosion. Dans certains cas, l'arrêt va même se prolonger jusqu'à la fin de l'année, a annoncé EDF vendredi soir.

Le redémarrage du réacteur numéro 2 de la centrale de Chooz, dans les Ardennes, a été repoussé d'avril à fin décembre 2022, selon des données publiées par EDF sur son site. Et des investigations se poursuivent pour déterminer si le réacteur numéro 1 de Chooz est également concerné. Son redémarrage a d'ores et déjà été repoussé au 27 juillet prochain, précise EDF, et non le 11 février comme attendu jusqu'à présent. Le redémarrage des deux réacteurs de Civaux, dans la Vienne, est prévu le 31 août pour le premier réacteur et le 31 décembre pour le second. Enfin, c'est au tour de la centrale de Penly, en Normandie, d'être touchée par ce problème : Penly 1 est ainsi arrêté jusqu'au 30 mai prochain.

Cinq réacteurs nucléaires à l'arrêt

Ces cinq réacteurs (Civaux 1, Civaux 2, Chooz 1, Chooz 2 et Penly 1) représentent à eux seuls environ 12% de la capacité nucléaire française. Ces arrêts non prévus vont donc avoir des répercussions sur l'approvisionnement en électricité, alors que la tension sur la sécurité d'approvisionnement électrique est déjà forte cet hiver. EDF a déjà dû baisser de 10% ses prévisions de production d’électricité nucléaire en France. Et Il pourrait y avoir d'autres arrêts. EDF a également annoncé poursuivre ses vérifications sur tout le parc nucléaire français. "EDF a engagé le réexamen de tous les contrôles qui avaient été faits dans le passé et ce pour tous les réacteurs du parc", a détaillé Julien Collet, le directeur général adjoint de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), vendredi. Un réexamen des documents de contrôles, qui pourra déboucher sur des contrôles physiques et d'éventuelles réparations si un soupçon de corrosion, et donc d'autres arrêts de réacteurs.