Des repères installés sur les bords d'une rivière de Dordogne pour prévenir des crues

L'Isle a débordé jusqu'à 1,64 m. Le chiffre de cette grande crue centennale, qui remonte à 1944, est inscrit sur le repère, apposé sur le bâtiment de la fédération départementale de pêche, à Périgueux. "L'eau arrive aux marches de l'église de Saint-Georges", raconte même le président du syndicat du bassin de l'Isle, qui installe une quinzaine de panneaux similaires sur les bords de la rivière.

"Rappeler aux personnes que l'eau est montée jusqu'à tel niveau et qu'aujourd'hui, on a peut-être moins de risque, mais ça peut arriver." Là est l'objectif de cette quinzaine de repères qui vont fleurir jusqu'à l'automne entre Périgueux et Neuvic, justifie Stéphane Dobbels. "C'est déjà arrivé, c'est une crue centennale et c'est quelque chose qui peut se renouveler", poursuit le président du syndicat.

Lors de la grande crue centennale de décembre 1944, l'eau était montée jusqu'à 1,64 m rue des Prés à Périgueux. © Radio France - Lisa Guinic

Construire et aménager en conséquence

L'agglomération se trouve dans une cuvette et les eaux peuvent donc vite monter dans cette zone, très urbanisée, rappelle le représentant de l'organisme public : "On voit des constructions récentes ou des réhabilitations de maison où l'on a supprimé les marches, on est au niveau de la rue alors que si effectivement, à une époque, on a construit avec des escaliers, c'est qu'il y avait le risque de montée des eaux."

"Rappeler aux gens que s'il y a des escaliers un peu partout sur la rue des Prés ou même un peu plus loin, ce n'est pas pour le plaisir, c'est parce qu'il y a un risque. *Il est vrai que ces repères de crue sont quand mêm*e un bon rappel historique", se félicite Stéphane Dobbels. Lors de la grande crue de décembre 1944, presque 7 000 Périgourdins étaient en situation de sinistre à Périgueux.

Jean-Michel Ravailhe, président de la fédération départementale de pêche, insiste aussi sur le "contexte de dérèglement climatique". "Une crue centennale peut peut-être, dans quelques années, non pas devenir la règle, mais devenir une crue décennale, prévient-il. On peut avoir des épisodes dramatiques, de très fortes pluies qui se bloquent pendant une semaine sur une région et là, on va dépasser la crue centennale."

"Et Périgueux a les pieds dans l'eau"

Ce sont bien les derniers orages ciblés et réguliers ces dernières années qui pourraient causer des dégâts importants. Jean-Michel Ravailhe revient sur un récent épisode orageux : "Sur la haute vallée de l'Isle, en quelques heures, le débit à Corgnac par exemple, a été multiplié par dix. Heureusement que cet orage n'est pas resté bloqué pendant des heures. On a la même problématique météo sur 24 heures et Périgueux a les pieds dans l'eau."

Le responsable de la fédération de pêche veut aussi rappeler l'importance de se questionner sur l'aménagement urbain et végétal en bords de rivière, ou encore sur l'imperméabilisation des sols, tant pour les risques d'inondation, que pour ceux de sécheresse.