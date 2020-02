À Marseille, réquisitions et dialogue social pour enfin ramasser les 3.000 tonnes d'ordures

Marseille, France

Toujours plus de 3.000 tonnes de déchets dans les rues de Marseille. Des ordures non collectées à cause des mouvements de gréve à répétition d'agents du ramassage, à l'appel de la CGT, pour protester contre la réforme des retraites. Les fonctionnaires territoriaux qui bloquaient de façon ponctuelle les garages des bennes à ordures et les centres de transfert ont donc cessé ce jeudi après-midi leur mouvement.

Après plusieurs semaines de conflit, la Métropole, en charge de la collecte, avait demandé au préfet la réquisition de plusieurs dizaines d'agents pour ramasser rapidement ces 3.000 tonnes. Elle l'a obtenue. Le travail va reprendre, il faut maintenant faire vite, car le risque sanitaire est désormais important. Les Marseillais remarquent de plus en plus de rats autour de ces tas d'ordures. Certains sont incendiés.

Un retour à la normale n'est pas prévu avant le début de semaine prochaine.