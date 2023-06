Des restrictions d'eau sur une partie de la Seine-et-Marne en alerte sécheresse

De nouvelles mesures de restriction d'eau en Seine-et-Marne. Le préfet, dans un arrêté du 2 juin, a placé huit communes supplémentaires en alerte sécheresse (Blennes, Diant, Voulx, Thoury-Ferrottes, Flagy, Dormelles, Villecerf et Moret-Loing-et-Orvanne). Ces villes et villages sont traversés par l'Orvanne, une rivière qui a vu son débit d'eau se réduire ces dernières semaines.

ⓘ Publicité

Il n'a pas plus depuis trois semaines dans la région, une situation inédite à cette époque de l'année depuis 1949. Ces restrictions s'ajoutent à celle déjà prises dans le département en avril et en mars. Un large secteur autour de Provins était déjà placée en alerte depuis le 20 avril dernier et le reste à ce jour. En tout une cinquantaine de communes du Sud et de l'Est du département sont désormais concernées par des restrictions d'eau.

Tous les habitants appelés à la vigilance

Il y est interdit de nettoyer sa voiture et remplir sa piscine. L'arrosage des massifs floraux, des pelouses et des jardins potagers est également limité. "Les mesures d'alerte concernent tout le monde : agriculteurs, chefs d'entreprises, collectivités locales et particuliers", précise le préfet dans un communiqué de presse.

Le préfet en appelle par ailleurs au civisme de tous les habitants du département. "L’ensemble des autres rivières du département, petites et grandes, ainsi que les autres nappes d’eau souterraines demeurant proches des seuils de vigilance, une attention accrue de chacun au bon usage de l’eau et à son économie est attendue", écrit-il.

"Tous les actes citoyens permettant de limiter le gaspillage et l’évaporation de l’eau doivent d’ores et déjà être mises en œuvre afin d’anticiper et réduire les effets de la sécheresse estivale".