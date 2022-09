Des restrictions dans le Lez et ses berges après la prolifération de cyanobactéries

Une alerte rouge est lancée à Montpellier et les communes alentours après la découverte d'une concentration élevée de cyanobactériesdans l'eau du Lez. Selon la Métropole; les conditions météorologiques et hydrologiques favorisent le développement d'amas d'algues en surface du cours d'eau. Un arrêté municipal, pris ce vendredi 2 septembre, limite donc les usages du Lez et de ses berges.

Sont interdits :

la baignade

la consommation de poisson pêché

l' abreuvement des animaux

des animaux la pratique des activités nautiques

L'arrêté est également valable également à Lattes, Castelnau-le-Lez, Prades-le-Lez et Montferrier-sur-Lez. Ces interdictions sont entrées en vigueur dès la parution du texte ce vendredi et courent jusqu’à son abrogation.

