Des restrictions sur l'usage de l'eau pour 118 communes du bassin de l'Adour

En raison du manque d'eau, des restrictions sont prises sur les prélèvements dans les rivières et les nappes phréatiques du bassin de l'Adour. L'usage de l'eau pour les particuliers est également limité dans près de 120 communes du secteur.

118 communes sont concernées par des restrictions sur l'usage d'eau sur le bassin de l’Adour. Un arrêté préfectoral limite les prélèvements pour l'irrigation agricole dans les rivières ou les canaux mais aussi dans les nappes souterraines. L’irrigation des cultures de maraîchage est interdite entre 11h et 18 h. Les cultures irriguées par goutte à goutte ou micro-aspersion sont pour l'instant exemptées.

Pour les particuliers et les collectivités, l'arrosage des pelouses, des terrains de sport, le lavage des voitures (hors installation commerciale professionnel) et le remplissage des piscines (hors 1ère mise en eau de construction), sont interdits tous les jours de 8h à 20h, quelle que soit l’origine de l’eau. Des opérations de sensibilisation et de contrôle seront menées par l’Office Français de la Biodiversité annonce la Préfecture des Hautes-Pyrénées.