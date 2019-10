Des riverains de la Vallée de la Choisille portent plainte contre la SNCF

Membrolle-sur-Choisille, France

Patricia Lange, une des fondatrices du collectif Val Choisille, ne pèse pas ses mots lorsqu'elle parle des entretiens faits par la SNCF le long des voies. "Ils ont créé un alien", selon elle. Elle habite Membrolle-la-Choisille, et une partie de sa propriété jouxte les voies de train. "Ils ont coupé des arbres centenaires ainsi que des acacias. Sauf que ces acacias drageonnent et deviennent maintenant invasifs à certains endroits. La SNCF remet donc des produits phytosanitaires ultra-puissants pour les détruire. C'est un cercle vicieux qui détruit nos jardins et tout l'écosystème environnant".

Ils sont en train de détruire la faune et la flore de la Vallée de la Choisille. On ne peut pas laisser faire" - Patricia Lange.

Des travaux nécessaires pour la SNCF

Ces travaux sont pourtant nécessaires selon la SNCF. Ils sont indispensables pour garder des voies propres et donc éviter les accidents et les retards. Mais ça ne doit pas se faire au détriment des riverains et de la nature pour le collectif val Choisille. Ils exigent donc une alternative et ont déposé une plainte auprès du procureur de la république de Tours mi-septembre.

Une pétition lancée en ligne

Le collectif a lancé une pétition en ligne cet été... Une pétition qui a été signée par près de 52 000 personnes! Une page Facebook a également été créée. Le collectif a également fait appel à l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, ainsi qu'à l'Agence Française de Biodiversité pour faire des repérages et des analyses. Leurs rapports n'ont pas encore été rendus.