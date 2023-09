Des riverains toujours mobilisés après l'abattage du figuier du parc Beaulieu à Chamalières

Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Des riverains sont toujours mobilisés après l'abattage du figuier, ce mardi, ainsi que de neuf autres arbres du parc Beaulieu à Chamalières (Puy-de-Dôme) il y a une semaine.

Le chantier est opéré par Clermont Auvergne Métropole dans le cadre du projet de renaturation du parc Beaulieu. Il vise à réaménager les berges de la Tiretaine, pour lutter contre le risque d'inondation. Un projet nécessaire pour Christophe Vial, vice-président de la Métropole en charge du cycle de l'eau. "Au parc Beaulieu, on avait trois soucis. Le premier, c'est des érosions de berges, le deuxième c'est un problème de sédimentation. Le troisième, c'est la plantation présente. Il y en a peu dans le lit mineur du cours d'eau. Ce qu'on va aussi changer en mettant en place des roseaux."

Des habitants furieux

Le chantier consiste aussi à replanter des bouleaux, des frênes et des érables du Japon. Mais "la replantation ne nous redonnera jamais ce qu'il y avait avant, c'est impossible", déplore Chantal Dupuy-Dunier, habitante du quartier. "On pourrait peut-être demander cette fois-ci à la population si elle a des idées, si elle est d'accord !" Les riverains opposés sont nombreux, ajoute Denis Langlois. Cet autre habitant s'est assis près des branches du figuier coupé, ce mardi. Un arbre symbolique puisqu'il "apportait une ombre très agréable. Les gens s'installaient là pour manger se reposer. Ils sont furieux, mécontents. Ils veulent justement interpeller les autorités et faire valoir leur point de vue."

Il ne reste plus qu'une zone de terre à la place du figuier, au parc Beaulieu. © Radio France - Emma Saulzet

Les arbres sont aujourd'hui coupés, mais les riverains veulent désormais être entendus au sujet du réaménagement du parc. Ils veulent notamment retrouver un figuier. Un groupe Facebook, "À l'ombre bleue du figuier ", a été créé il y a dix jours pour se mobiliser. Il compte plus de 80 membres.