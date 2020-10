Des riziculteurs jugés pour avoir déversé des pesticides interdits dans un étang de Camargue

Deux riziculteurs d'Arles, un père et son fils, étaient jugés mardi par le tribunal de Tarascon pour avoir déversé dans les eaux protégées de Camargue des pesticides interdits en France. Ils dénoncent le règlement français qui ne leur permet pas de concurrencer leurs voisins européens.

Christophe M, quadragénaire, et son père, originaires d'Arles, tous les deux riziculteurs, ont dû expliquer devant le tribunal correctionnel de Tarascon pourquoi ils ont déversé dans un étang de Camargue des pesticides interdits en France. Ils s'agit de produits phytosanitaires, des herbicides, interdits en France au moment du contrôle, en juin 2019. Et ce sont bien ces produits qui ont pollué, selon l'accusation, les eaux de l'étang de Vaccarès, ce qui aurait entraîné "des effets nuisibles sur la santé ou des dommages sur la faune et la flore". L'étang, directement relié à leur exploitation, est situé au sein du parc naturel de Camargue, au bord de la Méditerranée.

Les deux hommes reconnaissent leur geste mais disent se trouver dans une impasse, dans l'obligation d'utiliser ces produits pour pouvoir être présents sur le marché, et pouvoir concurrencer notamment le riz italien : "Je ne peux pas être compétitif par rapport à un riz italien alors que je n'ai pas les mêmes outils..." Ce que dénoncent aussi ces riziculteurs, c'est que ces produits étaient encore autorisés en 2018 en France et le sont toujours dans d'autres pays européens, comme l'Italie notamment.

Amendes et peines de prison avec sursis

Le procureur a requis une peine de trois mois de prison avec sursis contre Christophe M., ainsi qu'une amende de 3.000 euros, et un mois de prison avec sursis et 1.000 euros d'amende contre son père. Le procureur comme les avocats des parties civiles, des associations écologistes, ont mis en avant le caractère "exceptionnel" de l'environnement pollué, "ultra-protégé" notamment par un classement en zone Natura 2000. La décision sera rendue le 15 décembre.

Lors de leurs perquisitions, les gendarmes avaient découvert dans trois exploitations agricoles des bidons d'herbicides interdits en France, certains depuis des années. Plus de 1.700 litres ont été saisis chez Christophe M. Des produits qualifiés par un agent de la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires de "très dangereux", "néfastes surtout dans une réserve" naturelle. Les rizières de Camargue produisent 25% du riz consommé en France chaque année.