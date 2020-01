Des sables mouvants à Larmor-Plage, près de Lorient

Larmor-Plage, France

La plage de Toulhars, située en plein centre de Larmor-Plage, est déconseillée aux promeneurs cette semaine. Des barrières métalliques sont installées aux entrées de la plage pour les prévenir. Du sable a été déplacé volontairement par la municipalité, car il avait été déporté à l'autre bout de la plage par les récents coups de vent. Mais tant que ce n'est pas stable, il y a, par endroits, des poches où l'on s’enfonce.

Je me suis retrouvé pris presque jusqu'aux genoux

Plusieurs personnes prises au piège

Même Yvon, pourtant habitué de la plage de Toulhars, s'est fait surprendre. "On m'a fait des grands signes pour me dire de remonter sur le remblai. J'ai trouvé ça un peu curieux. Mais je me suis rapidement retrouvé pris presque jusqu'aux genoux !"

Le maire de Larmor-Plage aussi, Victor Tonnerre, a eu une petite frayeur en s'enfonçant jusqu'aux genoux. "C'est assez impressionnant, je me suis mis à quatre pattes tout de suite !"

Des quantités de sable déplacées

Des trous se sont formés, mais ils sont invisibles en surface, après que la municipalité a déplacé des quantités de sable qui avaient bougé pendant les derniers coups de vent. "On récupère le sable parti à l'Est de la plage pour le ramener à l'Ouest. Mais le problème c'est qu'en le remuant, il prend du volume donc il est beaucoup moins stable".

Pas d'erreur, d'après la municipalité

Le maire répond à ceux qui lui reprochent un manque d'anticipation de ces sables mouvants : "comme la nature reprend ses droits, on subit. Mais on agit". La plage de Toulhars reste déconseillée aux promeneurs jusqu'à samedi, le temps que les marées tassent le sable.