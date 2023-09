Des sangliers ravagent deux jours de suite le terrain d'un club de foot de Dordogne

En quinze années d'expérience au club de Marsaneix (Dordogne), c'est la première fois que Grégory Combelas, coprésident de l'US Marsaneix voit de tels dégâts. Dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 septembre, des sangliers ont retourné la terre du terrain de foot sur une cinquantaine de mètres de longueur et une quinzaine de mètres de large. Mardi au petit matin, c'est l'un des adhérents du club, qui est également chasseur, qui s'est aperçu du sinistre.

ⓘ Publicité

Le terrain est impraticable pour au moins trois semaines. © Radio France - Grégory Combelas

Les sangliers de retour moins de 24 heures après

Rapidement, un employé de la commune et des bénévoles ont rappliqué et ont démarré des premiers travaux de remise en état. Mardi matin, les joueurs et bénévoles savaient déjà qu'ils ne pourraient pas utiliser le terrain pendant des semaines. Le soir-même, un rendez-vous était une nouvelle fois donné sur le terrain pour arroser la pelouse qui avait déjà été retravaillée. En arrivant, les bénévoles ont surpris une dizaine de sangliers de nouveau sur le terrain. Les cochons avaient retourné la terre une deuxième fois, sur une partie déjà touchée et sur des zones sur lesquelles la pelouse était intacte.

Plusieurs semaines avant de pouvoir rejouer

Les travaux de remise en état vont être longs. Au moins trois semaines, peut-être quatre selon Grégory Combelas. Il faut remettre la terre à plat, semer du gazon et arroser. La dizaine d'équipes composées de plus de 170 licenciés du club vont devoir aller s'entrainer ailleurs en attendant. Des sessions seront organisées à Cendrieux sur la pelouse du FCPC ou encore au club du SAS Football Club à Notre-Dame-de-Sanilhac. Les matches prévus à domicile ce week-end devraient finalement se tenir à l'extérieur.