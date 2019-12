Des sapins de Noël roussis dans les décorations de Noël de Lutzelhouse

Le scolyte est un petit coléoptère d'un demi-centimètre qui se glisse sous l'écorce des sapins et épicéas pour y creuser des galeries qui coupent la circulation de la sève. Et si ces insectes pullulent, c'est à cause des périodes de sécheresse qui se multiplient. Le fléau est nettement visible dans les forêts avec des résineux séchés sur pied et de couleur rousse. Cette année, le maire de Lutzelhouse a décidé d'intégrer quelques sapins roussis dans les décorations de Noël, autour des deux petits chalets.

on a voulu sensibiliser nos concitoyens sur l'état sanitaire de nos forêts. Jean-Louis Batt, le maire de Lutzelhouse

A Lutzelhouse, 15% de la forêt est infestée par les scolytes avec des conséquences importantes sur la biodiversité et des pertes de ressources pour cette commune forestière. "On a demandé au plus niveau de l'Etat de prendre des mesures pour aider les communes à compenser les pertes" explique le maire.

Le sapin scolyte de Noël © Radio France - Olivier Vogel

Des réactions plutôt positives dans le village

Ces sapins roussis de Noël sont globalement approuvés par les habitants de Lutzelhouse à l'image de Catherine qui pense que "ceux qui ne s'en sont pas aperçu s'en rendront compte et se poseront forcément des questions en se disant mais pourquoi ? Le fait de s'interroger ça nous sensibilise à ce réchauffement climatique".