Des scientifiques corses au service de la lutte contre les incendies

C'est un vaste programme de recherches scientifiques qui a entamé sur les feux de forêt de grande ampleur. Il s'agit du projet GOLIAT (Groupement d'outils pour la lutte incendie et l'aménagement du territoire). Récemment, des mises à feu expérimentales ont été effectuées en Balagne, sur les hauteurs de Speloncatu. L'intérêt de ce travail est de pouvoir à l'avenir mieux comprendre, analyser et anticiper le développement des feux de végétation.

Jean-Louis Rossi, est l'un des scientifiques mobilisés sur le projet GOLIAT. Enseignant-chercheur de l'Université de Corse et du CNRS et expert du risque incendie auprès de l'ONU, il explique : "L'objectif final, ce serait de démontrer que, dans ces conditions de feu extrême, les outils que nous développons à l'Université de Corse et avec nos partenaires de Marseille, de Toulon et du Liban, seront fiables. Par la suite, en fonction des caractéristiques d'un feu, on pourra dire par exemple aux services opérationnels quelle est la puissance de tel ou tel feu."

En somme, de quoi faciliter, à long terme, les interventions des sapeurs-pompiers. Ces études devraient également permettre de mieux cibler les futures actions de prévention, comme par exemple la réalisation d'ouvrages pare-feu, de pistes DFCI (défense de la forêt contre les incendies).

Cofinancé à hauteur de 1,8 million d'euros, le projet GOLIAT devrait durer trois ans et demi pour les équipes de chercheurs.