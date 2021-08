Des scouts et guides de France pour veiller sur les massifs des Calanques

Des scouts et guides de France veillent sur les massifs des Calanques pendant tout l'été. Leur mission est de sensibiliser les promeneurs aux risques et notamment les prévenir des interdictions en fonction des conditions météo, et d’alerter en cas de départ de feu.

Les jeunes Scouts et Guides de France surveillent les massifs et guettent le moindre départ de feu

Ces jeunes scouts et guides de France, filles et garçons âgés de 14 à 17 ans sont installés depuis le début de l’été à Luminy, dans le 9e à Marseille, en bordure du Parc National des Calanques et à St Julien les Martigues, sur la côte bleue. Ce sont120 jeunes par semaine, et 800 au total sur l’été qui viennent de toute la France, pour participer à ce Camp Nature Environnement. Leur mission est de sensibiliser les promeneurs aux risques et de les informer des interdictions liées au parc. Mais aussi de surveiller les massifs et d’alerter en cas de départ de feu, le tout en partenariat avec les marins-pompiers de Marseille, les sapeurs pompiers, et l’ONF. Deux vigies sont établies, l’une au sommet de Marseilleveyre et l’autre au sommet des Escampons du côté de Luminy.

800 jeunes se relaient cet été pour surveiller les massifs

Au PC du camp, derrière la radio, des jeunes bénévoles, comme Alix, 16 ans , elle vient du nord de la France : "là il s'agit d'être en contact régulier avec les équipes pour savoir où elles sont exactement, si jamais il y a un problème". Les équipes patrouillent dans le massif ou se relaient toutes les quatre heures au point de vigie à plus de 270 mètres de haut. Il leur faut 30 minutes de marche, via des chemins escarpés, pour atteindre le sommet : la récompense est là-haut pour Clémence, 24 ans, cheftaine aux scouts et guides de France : "même si il fait chaud, on en prend plein les yeux, des vues à couper le souffle sur Marseille, à 360 degrés, sur la mer, les Calanques , c'est super chouette".

"Il faut rester vigilant et ne pas se laisser hypnotiser par la beauté du paysage" - Clémence, 24 ans, cheftaine

La concentration est de rigueur pendant quatre heures pour scruter et surveiller les éventuels départs de feu rappelle Clémence : "ce qu'on leur dit à chaque fois c'est que même si ils ne sont pas vraiment sûrs que ce soit une fumée qu'ils voient, il faut quand même qu'ils la signalent au cas où, on préfère que ce soit dans ce sens là que dans l'autre!".

D'ailleurs ces jeunes sont formés à cela tout au long de l’année, Christian Courties, coordonne le camp de Luminy pour Nature Environnement : "la complexité c'est comment faire la différence entre une entrée maritime, un voiture de l'ONF ou du Parc qui génère de la poussière, donc même à 14 ans, ils se forment pour travailler sur ses aspects là." Cela fait maintenant 41 ans que les scouts et guides de France sont présents l'été dans les Calanques.