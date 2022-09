Des sénateurs et syndicats au chevet de l'ONF

Six sénateurs ont publié un rapport alertant sur l'avenir des forêts françaises. Ils demandent d'arrêter les suppressions de poste à l'Office national des Forêts et de recruter. Les syndicats ont également déposé un recours en justice pour obtenir l'abandon de ce projet.

500 postes supprimés d'ici 2025. Dans les trois prochaines années, les effectifs de l'Office national des forêts (ONF) devraient encore subir des coupes. Une habitude puisque depuis 20 ans, le nombre d'employés de l'agence est passé de près de 13 000 à un peu moins de 8 000 soit une baisse d'environ 40 %. La Franche-Comté est également touchée par cette tendance puisqu'elle compte actuellement 598 salariés de l'ONF contre 795 il y a quinze ans.

La situation inquiète certains représentants du Sénat puisque six d'entre eux ont publié un rapport sur les feux de forêt et de végétation. Parmi eux, il y a deux élus francs-comtois : Jean-François Longeot et Olivier Rietmann, sénateurs du Doubs et de Haute-Saône, le premier centriste, le second LR. Ils demandent l'abandon de ces suppressions de postes et réclament même des embauches de forestiers.

Une dépense jugée nécessaire par les sénateurs

S'ils ont généralement plutôt tendance à plaider pour la diminution du nombre de fonctionnaires, dans le cas de l'ONF, il en réclament d'avantage. Selon Jean-François Longeot, ce ne serait pas une dépense de fonctionnement mais d'investissement : "Si nous ne prenons pas conscience de l'importance de nos forêts, comment ferons nos enfants et petits-enfants dans cinquante ans? Comment ferons nous de la construction si nous n'avons plus de bois ni de forêts? Et surtout comment ferons-nous pour nos émissions de gaz à effet de serre?"

Ce rapport trouve un appui avec l'actualité, à savoir les nombreux feux de forêt qui se sont déclarés depuis le début de l'été, en Gironde, en Bretagne ou encore plus proche de chez nous, dans le Jura, vers le lac de Vouglans. Et la situation ne risque pas de s'améliorer si on continue dans cette direction selon François Sittre, technicien pour l'ONF dans le pays de Montbéliard et membre du syndicat majoritaire, le SNUPFEN - Solidaires. "On est dans le pire scénario du Giec aujourd'hui, alerte-t-il. On est dans la situation dans laquelle on devait être en 2050. On est dans ce type de scénarios mais on les connaît. Il faut qu'on fasse quelque chose et on peut le faire. Mais pour ça, il nous faut du monde et il nous faut des gens très qualifiés."

Des conditions de travail de plus en plus dégradées

Seulement, depuis plus de quarante ans qu'il travaille pour l'ONF, il constate uniquement des conditions de travail qui se dégradent, entre les baisses d'effectif et l'arrêt d'embauches de fonctionnaires pour engager des salariés du privé rémunérés bien trop faiblement. En conséquence, ces derniers ont vite tendance à repartir, peu de temps après avoir commencé à travailler pour l'ONF, selon lui.

Pour limiter la casse, les syndicats se sont réunis en intersyndicale pour déposer un recours en justice et obtenir l'abandon de ces suppressions de poste mais il en faudra plus pour inverser la tendance. Aujourd'hui, sur les 4,7 millions d'hectares de forêt gérés par l'ONF en France, un certain nombre n'ont plus de technicien attitré. C'est également le cas pour 3741 hectares entre le Territoire de Belfort et le Pays de Montbéliard, selon François Sittre.