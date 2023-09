Des sites fermés au public sur la métropole grenobloise en raison du risque incendie

L'accès au site de la Bastille par le parc Guy Pape et la via ferrata sont fermés

En raison de la sécheresse persistante les communes concernées et la métropole de Grenoble ont décidé de fermer au moins jusqu'à jeudi, plusieurs sites naturels très fréquentés. Il s'agit de la prairie Guy Pape sur l'accès piéton au site de la Bastille côté Parc des Dauphins à Grenoble et Saint-Martin-le-Vinoux, de la via ferrata de cette même Bastille, du bois des Vouillants sur les hauteurs de Seyssinet-Pariset et de Fontaine et du Parc Borel à Pont-de-Claix. Les sites sont interdits et il est évidemment rappelé l'interdiction totale de faire du feu.

Un hélicoptère bombardier d'eau est mobilisable sur l'Isère aujourd'hui et ce mardi en raison du risque d'incendie, confirme le CODIS 38 à France Bleu Isère. Cet hélicoptère Puma est en ce moment à La Côte-Saint-André pour deux jours. Cet hélicoptère a été demandé par le CODIS 38 puis validé par l'état-major de la zone de defénse Sud-Est.