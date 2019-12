Des skieurs mais peu de ski à Super Besse

Super-Besse, Besse-et-Saint-Anastaise, France

"C'est juste, très juste". Guillaume vient de tester ses skis sur la neige de Super Besse, en faisant le parcours de son hôtel jusqu'au téléphérique. Et il sent que sa semaine de ski va vite être limitée. "J'ai très peur de la météo. J'avais prévu de la neige à Noël, mais malheureusement c'est limite. C'est-à-dire que pour les enfants ça va, mais pour les skieurs confirmés, les grandes pistes, c'est impossible", se désole-t-il.

Peu de pistes ouvertes à Super Besse. © Radio France - Léo Corcos

Seules 6 pistes sur les 28 de Super Besse étaient ouvertes mardi. Une seule rouge, les autres sont bleues et vertes, et bien sûr, aucune piste noire. L'expérience est forcément frustrante, mais en cette période de fêtes de Noël, on relativise. Le petit garçon de Patrick dévale la pente sur sa luge, qui a remplacé les skis en attendant des jours meilleurs. "On profite de ce qu'on a, les enfants sont contents, la famille est là, et puis il y a le bon air de la montagne. On profite, c'est Noël", philosophe le papa, souriant.

Les commerçants optimistes

Philosophie aussi chez les commerçants de Super Besse. Aurélien gère Le Chalet, un restaurant au bas des pistes. "C'est pas trop mal pour nous. D'autres stations ont encore moins de neige, donc les gens viennent chez nous, ils se baladent et ils vont au restaurant, malgré le manque de neige. Et puis c'est Noël, les gens profitent, ils sont là pour passer un bon moment." Même son de cloche à Sport 2000, où on attend des jours meilleurs. "Les gens se contentent de ce qui a. Il y a certes peu de pistes ouvertes, mais c'est la période de Noël, c'est le début de saison", estime Jacques Perron, le gérant de la boutique.

"On n'est pas totalement satisfaits, mais on va se contenter de ça, et on reste optimiste pour la suite, la saison ne fait que commencer" - Jacques Perron, gérant du Sport 2000 de Super Besse

La station s'attend à remonter la pente

Vincent Gatignol, le directeur de la station, qui avait prévu d'ouvrir début décembre avant de devoir reporter, espère qu'après la pluie, le beau temps suivra. "On ne va pas en haute montagne, mais au moins on va en moyenne montagne, c'est déjà ça. Mais bon, du moment que les enfants peuvent s'occuper, avec un peu de ski, des bonshommes de neige, de la luge, c'est l'essentiel." Du reste, il n'est pas inquiet, pour la suite. "Si nous, les professionnels du ski, on n'est pas confiants, il faut changer de métier (rires). Quand le ciel ne veut pas rigoler, comme en ce moment, c'est un peu frustrant, mais ça finira bien par changer. Ce n'est que le début, on a le temps de voir venir". Selon lui, entre 700 et mille personnes sont venues profiter de la station ce mardi, loin des 12000 que Super Besse peut accueillir au maximum.